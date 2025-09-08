Haberler

Gelin Aracının Kaputuna Yatan Adam Gözaltına Alındı

Güncelleme:
ADANA'da, bahşiş almak amacıyla gelin aracının kaputuna yatan Sedat S. (24), metrelerce araç üzerinde ilerleyerek araçtakilere zor anlar yaşattı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis ekipleri Sedat S.'yi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Asri Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Yol kenarında cam silen Sedat S., seyir halinde ilerleyen gelin aracının kaputuna yatarak bahşiş almak istedi. Bahşişi almak için metrelerce aracın üzerinde yolculuk yapan Sedat S., sürücünün durmasıyla araçtan atlayarak kaçtı. O anlar, araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımın ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sedat S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
