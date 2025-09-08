Gelin Arabasının Kaputuna Tutunarak Para İsteyen Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'da bir kişi, düğün konvoyundaki gelin arabasının kaputuna tutunarak para istemesi üzerine gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlattı.
Adana'da hareket halindeki gelin arabasının kaputuna tutunarak para isteyen şüpheli gözaltına alındı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğüne giden damat ve gelinin bulunduğu aracın kaputuna tutunup trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şüphelinin yer aldığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.
Polis, zanlı Sedat S'yi (24) Dedekorkut Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında araçlarının camını sildiği sürücülerden para isterken gözaltına aldı.
Şüpheli, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel