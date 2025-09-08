Haberler

Gelin Arabasının Kaputuna Tutunarak Para İsteyen Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kişi, düğün konvoyundaki gelin arabasının kaputuna tutunarak para istemesi üzerine gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlattı.

Adana'da hareket halindeki gelin arabasının kaputuna tutunarak para isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğüne giden damat ve gelinin bulunduğu aracın kaputuna tutunup trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şüphelinin yer aldığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Polis, zanlı Sedat S'yi (24) Dedekorkut Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında araçlarının camını sildiği sürücülerden para isterken gözaltına aldı.

Şüpheli, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Venezuela'dan ABD'ye rest! Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi

ABD'ye bir rest daha! Gizli uçak pisti imha edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.