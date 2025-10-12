Haberler

Gelin Arabası Semt Pazarına Girdi: İlginç Anlar Kaydedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te damadın, gelin arabasıyla yanlışlıkla kurulan semt pazarına girmesi vatandaşların ilgisini çekti. Tezgahlar arasında ilerleyen aracın önünü kesen bazı kişiler bahşiş talebinde bulundu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Fatih'te gelin arabasının yanlışlıkla semt pazarının kurulduğu sokağa girmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Gelin arabasını kullanan damat, yolu şaşırınca ilçede kurulu olan semt pazarına girdi.

İlginç görüntülere sahne olan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, tezgahların arasında bir süre ilerleyen gelin ve damadın bulunduğu üstü açık aracın önünü kesen bazı kişilerin bahşiş talebinde bulunduğu yer alıyor.

Gelin arabasının daha sonra pazar içinde yoluna devam etmesi, çevredekilerin de yaşananları gülümseyerek izlemesi görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Galatasaray'dan Anguissa harekatı

Galatasaray, Fener'in aylarca peşinde koştuğu yıldıza göz dikti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Galatasaray'dan Anguissa harekatı

Galatasaray, Fener'in aylarca peşinde koştuğu yıldıza göz dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.