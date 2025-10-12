Gelin Arabası Semt Pazarına Girdi: İlginç Anlar Kaydedildi

Fatih'te gelin arabasının yanlışlıkla semt pazarının kurulduğu sokağa girmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Gelin arabasını kullanan damat, yolu şaşırınca ilçede kurulu olan semt pazarına girdi.

İlginç görüntülere sahne olan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, tezgahların arasında bir süre ilerleyen gelin ve damadın bulunduğu üstü açık aracın önünü kesen bazı kişilerin bahşiş talebinde bulunduğu yer alıyor.

Gelin arabasının daha sonra pazar içinde yoluna devam etmesi, çevredekilerin de yaşananları gülümseyerek izlemesi görüntülerde yer alıyor.