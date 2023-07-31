Gelin almadan dönen araç kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı

Gelin duvağı ve davetiyeler kazaya karışan araçtan dışarıya fırladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüjdeki aydınlatma direğini devirip, karşı yönden gelen tırla çarpıştıktan sonra şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan aracın gelin almak için gidilen düğünden döndüğü belirtildi.

Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerindeki Işıkla beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A.isimli kadın sürücünün kullandığı 03 VN 239 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje girip aydınlatma direğini yıktıktan sonra karşı yönde gelen tıra çarpıp sonrasında şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile E.K. ve D.Ö.E.'yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Yaralılardan sürücü D.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya karışan aracın hafta sonu gelin almaktan döndüğü belirtilirken, araç dışına fırlayan gelin duvağı ile davetiyeler ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.