Gelin Alma Töreninde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreninde silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreninde silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan 2 zanlı tutuklandı.

İlçenin Taşkıran Mahallesi'nde dün gerçekleşen gelin alma töreni sırasında silahla ateş açarak F.S'nin (43) ölümüne, R.S. ve B.S.T'nin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Y.E.B. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen, polis memuru olduğu öğrenilen Y.E.B. ve M.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay nedeniyle düğünün iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
500
