GELİK RESTAURANT'IN KURUCULARINDAN İBRAHİM DENİZER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL (DHA) - GELİK Restaurant'ın kurucularından İbrahim Denizer hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden 89 yaşındaki Denizer, İstanbul'da bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yarım asırlık Gelik Restaurant'ın kurucularından olan İbrahim Denizer, 14 Nisan akşamı yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybetti. Denizer için Ataköy Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Denizer'in yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Denizer'in eşi ve çocuklarının yanı sıra, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Denizer, defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.

BİR GÜN OLSUN KİMSEYİ İNCİTMEDİ

65 buçuk yıllık hayat arkadaşını kaybeden İbrahim Denizer'in eşi Türkan Denizer, 'Bir gün incinmedim. Gördüğünüz bu ahalinin hepsi kendisiyle çalışmış insanlar. Hepsi çok güzel duygularla geldiler. Hepsi ekmek yediklerini söylediler. Hayatı boyunca da insanlar bu cümle için çalışıyor, çırpınıyor. Bu cümleyi söyletebiliyorsa eğer çok mutlular demektir. Nur içinde yatsın bir gün etrafını, çocuklarını, ailesini incitmedi. Allah ondan razı olsun. Çok güzel iyilikler yaptı, Türkiye'ye çok güzel hizmetleri oldu" dedi.

ÖLDÜĞÜNE İNANAMADIM; UYUR GİBİ GİTTİ

Denizer, 'Son dönemlerde kalbi zayıftı, yılbaşına yakın da demans gibi bir şey oldu. O zamandan beri her gün biraz fazlalaştı ve bugüne geldik. Uyur gibi gitti. Biz uyuyor sandık. İftar vaktiydi, elimle yokladığımda sıcaktı. Öldüğüne inanamadım. Aynı uyur gibiydi ve hiç elini kolunu hareket ettirmeden yorganın altında sakin bir şekilde gitti. Nur içinde yatsın" diye konuştu.

TÜRK MUTFAĞINA YÖN VERENLERDENDİ

İbrahim Denizer'in oğlu Adil Zeki Denizer ise, 'Yaşlılık nedeniyle vefat etti. Uzun yıllar restoran işine bedenen, fiziken yoğun çaba sarf etti. Yaşlılığın verdiği şeylerden dolayı huzur içinde uyudu. Arkasında çok eser bıraktı. Türk mutfağına yön verenlerdendi. 80 yıllık meslek hayatında hep önlere çıkmış bir insandı. Bize de el verdi. Bir şeyler yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. Çok çalışkan bir insandı. Birçok yeniliğin fikir babası, öncüsüdür. Çok insan yetiştirdi. Onun gözü inşallah arkada kalmadı. Biz de böyle bir babaya evlat olabildiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

MÜTEVAZİ VE HERKESE SAYGILI BİR İNSANDI

İbrahim Denizer'in babasıyla birlikte uzun mesailer harcadığını belirten Aroma Yönetim Kurulu Üyesi Metin Duruk de, 'Rahmetli İbrahim ağabeyimiz rahmetli babamla birlikte 1972 yılında o zamanlar daha lokantacılığın farklı konumda olduğu noktadan apayrı inovatif bir et lokantası yarattılar ve bu bir marka oldu. Bu sadece Türkiye değil, dünya çapında bir marka oldu. Bize düşen de bu markayı sürdürmek olacak, onların anılarını sürdürmek olacak. Onlara yakışan bir şekilde sistemi götürmek zorundayız. İbrahim ağabey mütevazi bir insandı, herkese saygılıydı. Tüm müşterilerini misafir olarak görürdü. Her müşterinin yemeğini sonuna kadar yiyip yemediğini, yemediyse niçin yemediğini tek tek takip ederdi. En iyisini bulmaya çalışırdı, lezzeti arardı. Gelik Pilavı, Gelik Köftesi onun buluşlarıdır. Pilavın hala kimse alternatifini bulamıyor. İbrahim ağabey deyince her zaman güler yüzü, bakışıyla gelecek gözümün önüne. Ağabeyim rahat uyusun" diye konuştu.