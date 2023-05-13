Gelibolulu öğrenciler "Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi"ni gezdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir grup öğrenci, 2007 yılında açılan ve adı "Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi" olarak değiştirilen müzeyi ziyaret etti.