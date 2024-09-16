Gelibolu Yarımadası'nda Patlamamış Top Mermileri İmha Edildi
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan 109 yıllık 18 top mermisinden 13'ü güvenlik önlemleri eşliğinde imha edildi, 5 merminin incelemesine devam ediliyor.
13'Ü İMHA EDİLDİ
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nın Eceabat ilçesinde bulunan 109 yıllık, patlamamış 18 top mermisinden 13'ü Beşyol köyü yakınlarında güvenlik önlemi alınıp imha edildi. Diğer 5 top mermisinin ise incelemesinin sürdüğü bildirildi.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,