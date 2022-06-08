Gelibolu sahilinde kıyı temizliği yapıldı - Haberler

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Gelibolu sahilinde kıyı temizliği yapıldı

AA - Doğan Zelova - Güncel
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Gelibolu sahilinde kıyı temizliği yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliğince denizin tüm kıyı yerleşimlerinde organize edilen çalışma kapsamında Gelibolu sahilinde temizlik yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü vatandaşların da destek verdiği çalışmada karadan ve denizden çöp toplama işlemi yapılıp torbalara doldurulan atıklar belediye ekiplerine teslim edildi.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, burada yaptığı konuşmada, "Belediye olarak çevremize önem veriyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçenin birçok yerine geri dönüşüm kutuları koyduk. 'Marmara Hepimizin, Birlikte Temiz Tutalım' diyerek bir kez daha farkındalık yaratalım dedik. 62 belediye ile eş zamanlı olarak başlattığımız bu farkındalığı devam ettirmek için çalışmalarımızı ve denetimlerimizi yine sürdüreceğiz. Bize bu konuda destek veren çevrecilerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale Marmara Türkiye Güncel Haberler

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