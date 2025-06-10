Gelibolu Özel Bakım Merkezinde El Emeği Ürün Sergisi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Özel Bakım Merkezi sakinleri yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi.

Gelibolu Özel Bakım Merkezi'nin eğitim ve etkinlik sınıfında öğrenim görenlere sanat eğitmeni Murat Emir tarafından kurs verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve bu süreçte doğal geri dönüşüm olan malzemelerden kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler değerlendirilerek, Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki Sanat Sokağı'nda sergilendi.