Gelibolu Özel Bakım Merkezinde El Emeği Ürün Sergisi

Gelibolu Özel Bakım Merkezinde El Emeği Ürün Sergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel Bakım Merkezi sakinleri, sanat eğitmeni Murat Emir'in rehberliğinde yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Özel Bakım Merkezi sakinleri yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi.

Gelibolu Özel Bakım Merkezi'nin eğitim ve etkinlik sınıfında öğrenim görenlere sanat eğitmeni Murat Emir tarafından kurs verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve bu süreçte doğal geri dönüşüm olan malzemelerden kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler değerlendirilerek, Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki Sanat Sokağı'nda sergilendi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı

Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi

Giriş ücreti 1000 lira olan plaj kriz yarattı! Araya valilik girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.