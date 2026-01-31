Haberler

Gelibolu'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı

Gelibolu'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç başkanlığında gerçekleştirilen Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı'nda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirildi ve ikinci dönemdeki faaliyetler tartışıldı. Koç, etkili bir eğitim ortamı için koordinasyonun artırılması gerektiğini belirtti.

Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Gelibolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirilirken, ikinci dönemde yürütülecek faaliyetler, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve okul temelli planlamalar ele alındı.

Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim kurumları arasında koordinasyonun artırılmasının önemine dikkati çekerek, ortak hedefler doğrultusunda etkili ve verimli bir eğitim ortamının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
