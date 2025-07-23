Gelibolu Kaymakamı, Tarihi ve Kültürel Miras Derneği'ni Kabul Etti

Gelibolu Kaymakamı, Tarihi ve Kültürel Miras Derneği'ni Kabul Etti
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Çanakkale'nin Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma Derneği yönetim kurulunu kabul ederek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Çanakkale'nin Gelibolu Kaymakam Cihat Koç, ilçede faaliyet gösteren Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Derneğin ilçenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik faaliyetleri hakkında dernek başkanı Abdurrahman Şen'den bilgi alan Koç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette derneği yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Çakmak, Ahmet Tuna, İsmail Turna, Nihat Engin ve Doğan Zelova da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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