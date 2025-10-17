Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Koç, muhtarlarla buluştuğu yemekte yaptığı konuşmada, muhtarların önemini yaşadıkları orman yangınlarında daha iyi anladıklarını söyledi.

Yörelerini çok iyi bilen muhtarların yangınlara müdahalede katkılarının olduğunu anlatan Koç, "Köylerindeki vatandaşlarının ihtiyaçlarının giderilmesinde ve sorunlarında çözülmesinde önemli rol oynuyorlar." dedi.

Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Şen de yerel yönetimlerin temel taşlarından olan muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.