Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı İlçe Sağlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı İlçe Sağlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti
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Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek yürütülen projeler ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında başarılı sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri verildi ve anı olarak fidan dikildi.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek eden ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Abacı, ziyaret kapsamında yürütülen projeler ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Abacı, başarılı sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaymakam Abacı, ziyaret anısına fidan dikti.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürü Okan Deniz ve sağlık personeli de Abacı'ya yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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