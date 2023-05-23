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Gelibolu İtfaiyesinin yangın tatbikatı eğitimleri sürüyor

Gelibolu İtfaiyesinin yangın tatbikatı eğitimleri sürüyor

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Belediye İtfaiye Müdürlüğünce başlatılan yangın söndürme tatbikatı eğitimleri sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Belediye İtfaiye Müdürlüğünce başlatılan yangın söndürme tatbikatı eğitimleri sürüyor.

Ekipler, çalışma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik eğitim verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının bahçesindeki eğitimde yangın güvenliği, yangın söndürme teknikleri konusunda itfaiyeciler tarafından bilgiler verildi.

Yangın tatbikatı öncesi, itfaiye çavuşu Hüseyin Keskin tarafından yangına müdahale, yangın çeşitleri ve yangın söndürme cihazları konuları anlatıldı.

Keskin, yakılan ateşin nasıl söndürüleceğini uygulamalı olarak gösterdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Hisarcık Gelibolu İtfaiye Güncel Haberler

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