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Gelibolu ilçesinde araçta çıkan yangın söndürüldü

Gelibolu ilçesinde araçta çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde LPG'li bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde LPG'li bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Batuhan Özkan'ın kullandığı 34 BMB 679 plakalı cipte Bayırköy yakınlarında yangın çıktı.

Sürücünün dumanı fark etmesi üzerine aracı yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale İtfaiye Tragger Güncel Haberler

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