Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin mavi bayraklı Gelibolu Hamzakoy Sahili hafta sonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Gelibolu ilçesinde, 750 metre uzunluğundaki plajı ve bu yıl 6'ncı kez mavi bayrak almasıyla tatilcilerin gözde yeri olan Hamzakoy halk plajı, hafta sonları ilgi görüyor.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıkması ve aşırı nem nedeniyle sahile akın eden vatandaşlar, belediyeye ait plajda, birçok hizmetten ücretsiz yararlanıyor.

Sahile gelen Nazmi Var, 35 yıldır Almanya'da yaşadığını ve her yıl yaz tatillerini Gelibolu'da geçirdiğini belirterek, "Yılın 11 ayı gurbette dur durak bilmeden çalışıyoruz. Yıllık izne geldiğimizde kendi ilçemiz olan Gelibolu'yu tercih ediyorum. Antalya plajlarına da benziyor plajımız. Üstelik çok temiz ve birçok hizmeti de halka ücretsiz veriyor. Yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.