Gelibolu Emlakçılar Derneği'nden Sahte İlan Uyarısı

Gelibolu Emlakçılar Derneği'nden Sahte İlan Uyarısı
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Gelibolu Emlakçılar Derneği Başkanı Hüseyin Tarıman, gayrimenkul sektöründe artan sahte ilanlar ve şüpheli iş teklifleri konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle internet üzerinden gelen tekliflerin ajanlık faaliyeti taşıyabileceğine dikkat çekti.

Gelibolu Emlakçılar Derneği Başkanı Hüseyin Tarıman, gayrimenkul sektöründe artan sahte ilanlar ve yurt dışı kaynaklı şüpheli iş tekliflerine karşı sektörde faaliyet gösterenleri uyardı.

Tarıman, özellikle internet üzerinden gelen "pazar araştırması", "veri analizi" ya da "lokasyon inceleme" gibi görev başlıkları altında sunulan bazı iş tekliflerinin, istihbarat faaliyeti niteliği taşıyabileceğine dikkati çekti.

Bu tür faaliyetlerin, Türk Ceza Kanunu'nun 328. ve 330. maddeleri kapsamında ajanlık suçu olarak değerlendirilebileceğini belirten Tarıman, "Görev tanımı basit gibi görünse de, bazı projelerde Türkiye'nin stratejik bölgelerine ilişkin bilgi isteniyor. Emlak sektöründe çalışanların bu konuda dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Tarıman, tüm sektör temsilcilerine şüpheli iş tekliflerini yetkili makamlara bildirmeleri çağrısında bulunarak, "Farkındalık ve dikkat, hem bireysel hem ulusal güvenliğimiz açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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