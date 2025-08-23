Gelibolu'daki Yangında Bakımlı Zeytinlik Kurtuldu

Gelibolu'daki Yangında Bakımlı Zeytinlik Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında, düzenli bakımı yapılan 4,5 dönümlük zeytinlik yangından etkilenmedi. Zeytinlik sahibi, çevresinin temiz olmasının yangını önlediğini belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangında, çevresindeki ağaçlar küle dönen 4,5 dönümlük zeytinlik düzenli bakımı yapıldığı için alevlerden etkilenmedi.

Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alanın yanı başındaki 4,5 dönümlük zeytinlikteki 150 ağaç alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Çevresi küle dönen Hüseyin Havuççu'ya ait zeytinliğin bakımının düzenli yapılması nedeniyle alevlerden etkilenmemesi dikkati çekti.

"Çevresi temiz olmasaydı tamamen yanardı, kül olurdu"

Ilgardere köyündeki zeytinliğin sahibi Hüseyin Havuççu, AA muhabirine, yangın günü camiden çıktıktan sonra dumanları fark ettiklerini söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle köye doğru hızla geldiğini anlatan Havuççu, şöyle konuştu:

"Zeytinliğin etrafındaki her yer küle döndü. Zeytinliğim ağaçların altı temiz, alanın sürülmüş ve bakımlı olması nedeniyle zarar görmedi. Sadece yangının sıcaklığı nedeniyle birkaç ağaç zarar gördü. Ormana yakın olan ağaçların bazıları hafif zarar gördü. Biz önceden önlemimizi almıştık. Sürdük, bakımını yaptık. Etrafı temizdi. Çevresi temiz olmasaydı tamamen yanardı, kül olurdu."

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Hakem Kurulu, memur zammını görüşmek için toplandı

Milyonların maaş zammının görüşüleceği toplantı başladı
Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı'na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye'nin güvencesidir

Cumhur İttifakı'nda kriz iddiası: Bahçeli sessizliğini bozdu
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz

Türkiye ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararında dikkat çeken detay

Müstakbel eşiyle ilgili şaşırtan detay! Duyan "Bu kadar olur mu" diyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.