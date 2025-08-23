Gelibolu'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Genel Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından, yangındaki son duruma ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

