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Gelibolu'daki şehitlik ve mezarlıklar temizlendi

Gelibolu'daki şehitlik ve mezarlıklar temizlendi

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Gelibolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehitlik ve mezarlıkta yabani ot ve detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Gelibolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehitlik ve mezarlıkta yabani ot ve detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri ilçe genelinde bozulan yolların zemin ve asfaltlamalarını yenilerken Kurban Bayramı öncesi de çalışmalara başlandı.

İlçedeki şehitlik ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, özel günler ve bayramlarda en sık ziyaret edilen mekanları hazır hale getirdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Kurban Bayramı Hisarcık Gelibolu Güncel Haberler

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