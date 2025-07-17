Gelibolu'daki Orman Yangınında Mahsur Kalan Koyun Kurtarıldı

Gelibolu'daki Orman Yangınında Mahsur Kalan Koyun Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınında, arama kurtarma gönüllüleri alevlerin sardığı bir çiftlikte mahsur kalan ve yanık oluşan koyunu kurtardı. Ekipler, koyunun yanında kalarak acısını dindirmeye çalıştı ve sağ salim olarak kurtarılan hayvan tedavi için Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınında görevli arama kurtarma gönüllüleri, alevlerin sardığı çiftlikte mahsur kalan ve üzerinde yanık oluşan koyunu kurtardı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde önceki gün çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için yoğun mücadele veriliyor.

Geniş alanda etkili olan yangından tarım arazileri ve ormanın yanı sıra hayvan çiftlikleri zarar gördü. Gelibolu ile Şarköy sınırında yer alan bir küçükbaş hayvan çiftliği de alevlere teslim oldu.

Yangın ulaşmadan neredeyse tamamen boşaltılan tesiste bir koyunun mahsur kaldığını fark eden SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği gönüllüleri, alevlerin arasına girdi.

Burada dumandan etkilenen ve üzerinde yanık oluşan koyun, ekiplerce son anda kurtarıldı.

Ekip üyesi Kerem Kaptan ve Funda Baydilli, güvenli bölgeye alınan koyunun acısını sarılarak dindirmeye çalıştı, bir an olsun başından ayrılmadı.

Funda Baydilli, AA muhabirine, koyunu son anda fark ettiklerini ve hemen tesisten çıkardıklarını söyledi.

Ardından, üzerinde yanık oluşan koyunu sakinleştirmeye çalıştıklarını anlatan Baydilli, koyunu teslim alan ekipler gelinceye kadar başında beklediklerini ifade etti.

Kerem Kaptan da korktuğunu fark ettiği koyunun başında dakikalarca nöbet tutup sarılarak acısını dindirmeye çalıştığını dile getirdi.

Yangın bölgesinden kurtarılan koyun, tedavisi için, bölgede destek amaçlı görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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