Gelibolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Zarar Gören Alanlar Görüntülendi

Gelibolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Zarar Gören Alanlar Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını, 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personelin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının etkilediği alanlar dronla görüntülendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

Yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Orman ekiplerinin, yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan tarama çalışmaları devam ediyor.

Helikopterlerin de soğutma çalışmalarına destek verdiği gözlendi.

Gelibolu'da alevlerin etkilediği orman ve tarım alanları dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulun bu şehir eşkıyasını: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı

Bulun bu eşkıyayı: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.