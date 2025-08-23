Gelibolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alandan ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınla mücadele sürerken, bazı köylerden vatandaşlar tedbiren güvenli bölgelere nakledildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'da çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangını tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Ilgardere köyü kırsalında dün saat 14.22 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın yangına 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Orman ekiplerinin çalışmalarına, polis ekipleri TOMA, köylüler de tankerlerle su taşıyarak destek oldu.

İş makineleri ve dozerlerle ormanlık alanda yapılan çalışmalarla, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaş tedbiren güvenli bölgelere nakledildi. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunuldu.

Yangından etkilenen köylerde herhangi bir enerji kesintisi meydana gelmedi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
