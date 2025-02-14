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Gelibolu'da Zabıta Gramaj Denetimi Gerçekleştirdi

Gelibolu'da Zabıta Gramaj Denetimi Gerçekleştirdi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek ve unlu mamuller dahil birçok ürünün gramajlarını denetledi. Kurallara uymayan işletmelere uyarıda bulunulurken, yasal işlemler başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde zabıta tarafından gramaj denetimi gerçekleştirildi.

Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve unlu mamuller başta olmak üzere çeşitli ürünlerin gramajlarını inceledi.

Zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıları yaparken, belirlenen sınırların dışında üretim yapanlar hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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