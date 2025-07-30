Gelibolu'da Yöresel Mutfak ve Sanat Buluşması

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki, Gelibolu Gastronomi Derneği, Atıfbey Sanat Çiftliği'nde yöresel mutfak ile sanatı bir araya getirdi.

Sanat atölyesine çevirdiği çiftliğinde dokuma, mumlama, temel sanat, resim ve seramik gibi çalışmaların yer aldığı Eser Eken ile işbirliği yapan Gastronomi Derneği, ilçeye özgün lezzetleri katılımcılara sundu.

Gelibolu Gastronomi Derneği Başkanı Emel Okandan, kırlangıç balığı çorbası, asma yaprağında sardalya, taratorlu kefal, göceli mantı, göceli patlıcanlı kayık, cevizli katmer tatlısı ve tarçınlı reyhan şurubundan oluşan özel menüyü sunuma hazır hale getirdi.