Gelibolu'da Yangın Söndürme Çalışmalarında Traktör Kazası
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına müdahale ederken bir köylü traktörüyle şarampole devrildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle köy evlerini tehdit etti ve köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı. Kazadan yara almadan kurtulan köylü, yardım edemediği için üzüntü duyduğunu belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde çıkan yangına müdahale sırasında bir köylü traktörüyle şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, tarlada başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın köy evlerini tehdit etmeye başladı. Bölgeye Orman İşletme ve Keşan itfaiye ekipleri sevk edilirken, köylüler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın yerine yardıma giden köy sakinlerinden Mesut Çakal, traktörüyle gece karanlığında şarampole devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan Çakal, "Üzüntüm, yardım edemedim." dedi.

Yangına müdahale çalışmaları ekipler ve köylüler tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
