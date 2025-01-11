Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltında

Gelibolu'da polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önleme çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı.

Aramada, 481,33 gram sentetik uyuşturucu madde, 2 gram esrar tohumu, 195 gram likit uyuşturucu, 11 sentetik uyuşturucu hap ile 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan bir şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.