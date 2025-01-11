Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltında
Gelibolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 481,33 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar tohumu, 195 gram likit uyuşturucu ve 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir zanlı gözaltına alındı.
Gelibolu'da polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önleme çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı.
Aramada, 481,33 gram sentetik uyuşturucu madde, 2 gram esrar tohumu, 195 gram likit uyuşturucu, 11 sentetik uyuşturucu hap ile 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan bir şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel