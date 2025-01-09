Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 76 kağıda sarılı uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gelibolu Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Yazıcızade Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan baskında şüpheliler A.A. ve İ.M.K. gözaltına alındı, 76 kağıda sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel