Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, H.A. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.