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Gelibolu'da Üniversiteye Hazırlık Kursları Başladı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, dershaneye gidemeyen öğrencilere yönelik hazırlık kursları Halk Eğitim Merkezinde başladı. Kurslarda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve Türkçe dersleri verilecek.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında dershaneye gidemeyen öğrencilere yönelik hazırlık kursları başladı.

Gelibolu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özellikle dershaneye gitme imkanı olmayan öğrencilere yönelik düzenlenen kurslarda, ihtiyaç duyulan derslerle ilgili eğitim verildiği belirtildi.

Açıklamada, üniversite hazırlık kurslarının hazır bulunuşluk sınavı ile başladığı belirtilerek, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı boyunca devam edecek kurslarda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve Türkçe derslerinde eğitim görecek öğrencilere, hedeflerine ulaşmaları için rehberlik edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

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