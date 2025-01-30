Gelibolu'da Trafik Denetimi ve Sahte Alkol Operasyonu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından ortak denetim yapıldı.

Denetimlerde ilçe merkezinin giriş ve çıkışları başta olmak üzere çok sayıda motosiklet ve aracın kontrolü gerçekleştirildi.

Sürücü belgesiz araç kullanmak, yetersiz ehliyet, kask kullanımı, sigorta ve muayene durumlarının kontrol edildiği denetimlerde çok sayıda araca cezai işlem uygulandı.

Sahte alkol yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkol ele geçirildi.

Ekipler sabaha karşı Yazıcızade Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda çok miktarda sahte alkol ele geçirilirken depodaki şüpheli gözaltına alındı.