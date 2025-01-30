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Gelibolu'da Trafik Denetimi ve Sahte Alkol Operasyonu

Gelibolu'da Trafik Denetimi ve Sahte Alkol Operasyonu
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafik ekipleri, motosiklet ve araçların kontrolünü gerçekleştirdi. Denetimlerde çeşitli ihlaller tespit edilerek ceza uygulandı. Ayrıca düzenlenen operasyonda sahte alkol ele geçirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından ortak denetim yapıldı.

Denetimlerde ilçe merkezinin giriş ve çıkışları başta olmak üzere çok sayıda motosiklet ve aracın kontrolü gerçekleştirildi.

Sürücü belgesiz araç kullanmak, yetersiz ehliyet, kask kullanımı, sigorta ve muayene durumlarının kontrol edildiği denetimlerde çok sayıda araca cezai işlem uygulandı.

Sahte alkol yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkol ele geçirildi.

Ekipler sabaha karşı Yazıcızade Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda çok miktarda sahte alkol ele geçirilirken depodaki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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