Gelibolu'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Gelibolu'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının etkilediği alan yaklaşık 18 dönüm.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gelibolu'nun Fındıklı ve Cevizli köyleri arasındaki Bayırlı üçgeni mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisinden makilik alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin, yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi ile 8 dönüm makilik alanın etkilendiği yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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