Gelibolu'da su ürünleri avcılığı denetimlerinde 45 kilogram balığa el konuldu

Gelibolu'da su ürünleri avcılığı denetimlerinde 45 kilogram balığa el konuldu
Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan su ürünleri avcılığı denetimlerinde 45 kilogram vatoza el konuldu. Denetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi ve avlanması yasak olan bu tür için idari para cezası uygulandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde su ürünleri avcılığı denetimlerinde toplam 45 kilogram vatoza el konuldu.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, avlanması yasak türlerden olan toplam 45 kilogram vatoz ele geçirildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
