Gelibolu'da su ürünleri avcılığı denetimlerinde 45 kilogram balığa el konuldu
Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, avlanması yasak türlerden olan toplam 45 kilogram vatoz ele geçirildi.
Gerçekleştirilen kontrollerde idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel