Gelibolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Gelibolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Doğan Zelova - Güncel
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Gelibolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Cevizli köyünde bir köpeğin su kuyusuna düştüğü ve buradan çıkamadığı yönündeki ihbar üzerine Gelibolu Belediyesi itfaiyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 5 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpeği aşağıya inerek kurtardı.

İtfaiyeciler tarafından önce temizlenen ardından yemek yedirilen köpek, veteriner hekimin yaptığı kontrolün ardından doğal ortamına bırakıldı.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale, İtfaiye, Köpek, su, Güncel, Haberler

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