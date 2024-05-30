Üye Girişi
Haberler

Gelibolu'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskınlarda, O.K. ve D.U. adlı şüphelilerin evlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu O.K. ve D.U. adlı şüphelilerin Camikebir Mahallesi'ndeki evlerine baskın yaptı.

O.K'nin evinde yapılan aramada 78 gram uyuşturucu, D.U'nun evinde ise ruhsatsız silah bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Gelibolu Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title