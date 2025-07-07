Gelibolu'da Sıcak Havalarda Deniz Keyfi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hava sıcaklığı 38 dereceyi bulunca vatandaşlar denize akın etti. Gençler, trampolinden yaptıkları tehlikeli atlayışlarla dikkat çekti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için denize akın etti.
Hamzakoy, Feneraltı ve kayalıklar mevkisinde denize giren gençler, özellikle trampolinden yaptıkları tehlikeli atlayışlarla dikkat çekti.
Çocukların atlayışlarını çevredeki vatandaşlar endişe ve şaşkınlıkla izledi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel