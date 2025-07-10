Gelibolu'da Sıcak Havada Plaj Yoğunluğu

Gelibolu'da Sıcak Havada Plaj Yoğunluğu
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sıcak havadan kaçan vatandaşlar, Hamzakoy Plajı'na akın etti. Hava sıcaklığı artarken, bazı ziyaretçiler denizin tadını çıkardı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sıcak havadan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, plajlara ilgi gösterdi.

Hava sıcaklığının artmasıyla Hamzakoy Plajı'nın adeta dolduran vatandaşlar, denize girerek serinledi.

Almanya'dan memleketi Gelibolu'ya gelen Tanju Serdemir, havanın sıcak olması nedeniyle plajda yer aldıklarını belirterek, "İnanılmaz bir sıcak var. Rüzgar estiğinde sıcağı adeta insanın üzerine kaplıyor." dedi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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