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Gelibolu'da Sahipsiz Kediler İçin Kulübeler Hazırlandı

Gelibolu'da Sahipsiz Kediler İçin Kulübeler Hazırlandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı, sahipsiz kedilerin barınması için 10 kedi evi yerleştirdi. Sosyal projeleri kapsamında kedilerin yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyorlar.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırlandı.

Gelibolu Ülkü Ocakları Başkanlığı ilçenin bazı noktalarına kedi evleri, mama ve su koyarak sahipsiz hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Gelibolu Ülkü Ocakları Başkanı Haşim Özkan, yaptığı açıklamada, sosyal projeleri kapsamında sokaktaki sahipsiz hayvanların yaşamlarını bir nebzede olsa kolaylaştırmak amacıyla aldıkları karar doğrultusunda ilçe merkezi ve civarlarına kedilerin barınabilecekleri 10 kulübe koyduklarını belirterek, söz konusu sayıyı artıracaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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