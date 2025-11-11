Haberler

Gelibolu'da Sağanak Yağış Çatı Saçaklarını Çöktürdü

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak yağış sonucunda bir binanın çatısının saçak kısmı çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak yağış, Camikebir Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katının çatısının saçak bölümünün bir kısmının çökmesine neden oldu.

Gelibolu'da sabah karşı başlayan sağanak yağış sonucu meydana geldiği değerlendirilen saçak çökme sırasında, bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Olay yerine gelen Gelibolu Belediyesi ekipleri çevrede güvenlik önlem aldı ve durum tespiti için zabıta ekipleri de inceleme yaptı.

Yetkililer, çatının saçak kısmının bir bölümünün çökmesiyle can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtti.

Belediye ekipleri, çevredeki binalarda da benzer risklerin oluşmaması için kontrol çalışması başlattı ve yolda güvenlik çemberi oluşturdu.



