Gelibolu'da Rumeli Fatihi Ece Bey Anıldı
Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan 'Rumeli fatihi' Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.
Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki anma töreninde, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İlhami Kağan Sansar, Ece Bey'in kabrine çiçek bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi.
Ece Bey'in biyografisi ve tarihteki öneminin anlatıldığı tören, mehter gösterisi ve pilav ikramıyla sona erdi.