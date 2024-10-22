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Gelibolu'da Ruh Sağlığı ve Motivasyon Semineri Düzenlendi

Gelibolu'da Ruh Sağlığı ve Motivasyon Semineri Düzenlendi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Grup Bütünlüğü ve Motivasyon-Örgütsel Stres ve Tükenmişlik' konulu bir eğitim semineri gerçekleştirildi. Uzmanlar, ruh sağlığının bozulmasında çevresel faktörlerin etkilerine dikkat çekti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Grup Bütünlüğü ve Motivasyon-Örgütsel Stres ve Tükenmişlik" konusunda İlçe Sağlık Müdürlüğünce eğitim semineri verildi.

Çocuk gelişim uzmanı Yeter Kaymaz ve Kronik Hastalıklar Birimi görevlilerince verilen seminerde, ruh sağlığının bozulmasında kişinin yakın çevresi, iş ortamı ve başarma düzeyi gibi faktörlerin etkilerinin olduğu, ruh sağlığının bozulması sonucu fiziki hastalıklardan daha derin sorunlar yaratabildiği belirtildi.

Seminer, soru cevap ve hizmet içi sunum bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Gelibolu Eğitim Sağlık Güncel Stres

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