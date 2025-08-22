Gelibolu'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Orman ekiplerinin çalışmalarına, polis ekipleri de TOMA ile destek olurken, köylüler de yangın bölgesine tankerlerle su taşıyor.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, saat 14.22 sıralarında Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahalenin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaşın tedbiren güvenli bölgelere nakledildiği bildirilen açıklamada, haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, yangından etkilenen köylerde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmadığı ifade edildi.