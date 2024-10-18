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Gelibolu'da Öğrencilere Robotik Kodlama Semineri

Gelibolu'da Öğrencilere Robotik Kodlama Semineri
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 26 Kasım İlkokulu'nda düzenlenen robotik kodlama seminerinde öğrenciler, çağın teknolojileri hakkında bilgi sahibi oldu. Eğitmen Fatmanur Çakal, robotik biliminin gelişimleri ve gelecekteki potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 26 Kasım İlkokulu öğrencilerine robotik kodlama semineri verildi.

Okulun Çok Amaçlı Konferans Salonu'ndaki seminerde robotik kodlama eğitmeni Fatmanur Çakal, çağın bilgi ve teknoloji çağı olduğuna dikkati çekti.

Son teknoloji ve kodlamalarla üretilen robotlar hakkında bilgiler veren Fatmanur Çakal, "Robotik biliminde meydana gelen gelişmeler, bu alanda geleceğin teknolojisi olarak görülmesinden dolayı hem devletler hem de büyük kurumsal firmalar tarafından bu alana birçok destek verilmektedir. Ülkemizde de bu alanda birçok okulda kodlama ve robotik eğitimi verilmeye başlanmıştır." diye konuştu.

Daha sonra, slaytlar eşliğinde robot yapımının ilk evresi, yapay zeka ile üretilen son teknolojik robotların yapım serüveni gösterildi.

Okul Müdürü Cem Kayalı ise geleceğin dünyasında yer edinmek için teknolojilerin ardında yatan temeli bilmek gerektiğini kaydederek, "Onun için bu tür seminerlere öğrencilerin çok daha fazla ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Teknoloji Gelibolu Eğitim Güncel Çakal

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