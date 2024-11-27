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Gelibolu'da Öğrencilere Organ Bağışı Eğitimi

Gelibolu'da Öğrencilere Organ Bağışı Eğitimi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, organ bağışına dair bilinçlendirme amacıyla öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitim düzenlendi. Eğitim, Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanı Dr. Bilgehan Özaydın Tekin tarafından verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik organ bağışı konusunda eğitim düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce organ ve doku bağışına yönelik bilincin artırılması, toplumun özellikle genç yetişkinlerin bu sürece katılarak organ bağışı konusunda olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla verilen eğitim, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi

Programda, Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarından Dr. Bilgehan Özaydın Tekin tarafından organ bağışının önemi anlatıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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