Gelibolu'da öğrencilerin açtığı "dürüstlük manavı"nın geliri Gazzeli çocuklara gönderilecek
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, 'dürüstlük manavı' ile elde ettikleri gelirle Gazzeli çocuklara yardımda bulundu. Manavdan toplanan 2 bin 250 lira, banka aracılığıyla ilgili hesaba gönderildi.
İlçedeki 26 Kasım İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen yardım etkinliğinde, okulda "dürüstlük manavı" kuruldu.
Manavda satılan meyvelerden 2 bin 250 lira gelir elde edildi.
Toplanan para, Gazzeli çocuklara yardım edilmek üzere banka aracılığıyla ilgili hesaba yatırıldı.
Etkinliğe katılan Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve okul müdürü Cem Kayalı da öğrencilerden alışveriş yaparak çalışmaya destek verdi.