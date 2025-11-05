Gelibolu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Cenk A. (38), idaresindeki 17 AGE 621 plakalı motosiklet Celal Nuri İleri Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan Cenk A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.