Gelibolu'da misina dolanan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir güvercinin ayağına balıkçıların bıraktığı misina dolandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan güvercin sağlığına kavuştu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ayağına misina dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Feneraltı Sahil mevkisinde bir güvercinin ayağına balıkçıların bıraktığı misina dolandı. Uçup bir binanın çatısına konan güvercinin misinadan kurtulamaması, karşı apartmandaki vatandaşların dikkatini çekti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi.
İtfaiye aracının merdiveniyle binanın çatısına ulaşan ekip, güvercini yakalayıp misinadan kurtardı. Güvercin yapılan kontrolün ardından salındı.