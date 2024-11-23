Gelibolu'da Kullanılmayan Bina Çöktü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde atıl durumdaki iki katlı bina çöktü.

Gelibolu ilçe merkezindeki Camikebir Mahallesi Çamlık 2 Sokak'ta bulunan kullanılmayan bir binada çökme meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine belediye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası Gelibolu Belediyesi ekiplerince çevre güvenliği alındı.