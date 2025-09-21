Gelibolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Gelibolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yazıcızade Mahallesi'nde Gelibolu Devlet Hastanesi Ek Bina önünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden S.G. yönetimindeki 10 PL 946 plakalı otomobil, yaklaşık 15 metrelik şarampole yuvarlandı. Araç, ağaçlara takılarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.